Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 23,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,02 ve holding endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 5,16 ile spor oldu.

Analistler, Omicron varyantı sebebiyle artan kısıtlamaların ekisiyle, yoğun tatil takviminin öne çıktığı haftada küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğu kaydedildi.