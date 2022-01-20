Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 47,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,76 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 2,55 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleri gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda yüzde 5 ve yılık yüzde 24,2 artışla beklentilerin oldukça üzerine gerçekleşirken, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 5 oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamada, enflasyonun bu yıl düşüş eğilimine geçmesini beklediklerini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) ile paralel hareket etmeleri için bir gerekçeleri olmadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.