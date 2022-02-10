Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,10 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,41 ile bilişim oldu.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşması sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında faiz artırımına dair beklentilerin güçlendiğini ve piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, enerji fiyatlarının seyri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Fitch Ratings'in piyasalar kapandıktan sonra Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.055 ve 2.100 seviyelerinin direnç, 1.990 ve 1.930 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.