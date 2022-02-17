Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,03 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 5,43 ile turizm oldu.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.

Ukrayna'da devam eden gerginlik ve bazı silahlı çatışmaların yaşandığına yönelik iddialar, piyasalarda belirsizliklerin hakim olmasına neden oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, G20 finans liderlerinin bir araya geldiği zirvenin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yarın piyasaların odağında bulunacağını ifade etti.