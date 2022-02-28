Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 6,28 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası artan belirsizliklerin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olduğunu belirtti. Analistler, yatırımcıların bekle-gör stratejisi izlediğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.870 puanın destek, 1.980 seviyesinin direnç konumunda bulunduğu belirtildi.