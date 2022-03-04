Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 29,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 1,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile gayrimenkul, yatırım ortaklığı en çok gerileyen ise yüzde 4,56 ile iletişim oldu.

Analistler, Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu çıkan yangının küresel ölçekte risk algısını artırdığını belirtti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının da pay piyasalarındaki risk iştahını azalttığını aktaran analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve para politikalarının seyrine yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.040 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.