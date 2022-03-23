Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 5,66 ile turizm oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.220 puanın direnç, 2.130 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.