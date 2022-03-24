Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,87 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 3,45 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" açıklamasının küresel pay piyasalarında risk iştahını düşürdüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'da katılacağı toplantılardan gelecek haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini ifade ediliyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.220 puanın direnç, 2.160 ve 2.130 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.