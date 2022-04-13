Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,57, holding endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,33 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 5,81 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Günün ilk yarısında 2.497,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 2.460 puanın hemen üzerinde dengelendi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 1,4 artarken, yıllık bazda yüzde 11,2 ile verinin hesaplanmaya başlandığı Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu belirtti.