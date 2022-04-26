Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 49,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 2,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,21 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 4,96 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yarın veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışları ile Çin'de sanayi karlarının öne çıkacağını belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesi destek, 2.550 puan direnç konumunda bulunuyor.