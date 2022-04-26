  1. Dünya Gazetesi
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa günü düşüşle tamamladı
Takip Et

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,59 değer kaybıyla 2.418,30 puandan tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 49,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 2,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,21 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 4,96 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yarın veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışları ile Çin'de sanayi karlarının öne çıkacağını belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesi destek, 2.550 puan direnç konumunda bulunuyor.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa istanbul Haberleri

Borsa günü yükselişle tamamladı
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Borsa Haberleri

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Borsa İstanbul borsa