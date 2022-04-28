Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 36,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,68 ile iletişim oldu.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve büyümeye dair artan kaygılara karşın bilanço sezonunda beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının pay piyasalarında iyimserliği desteklediğini, BIST 100 endeksinde ise kar satışlarının etkili olduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydedildi.