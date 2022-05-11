Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 40,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi yüzde 2,16 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,77 ile spor oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Analistler, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.520 ve 2.560 seviyelerinin direnç konumunda olduğu belirtildi.