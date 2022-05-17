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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,18 kayıpla 2.390,79 puandan günü tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,59, holding endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,94 ile metal ana sanayi oldu.

Yarın ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Euro Bölgesinde büyüme, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıkacağını dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunuyor.

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