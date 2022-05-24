Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile iletişim oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.420 ve 2.470 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.