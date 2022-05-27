Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 39,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,12 ile spor en çok gerileyen ise yüzde 3,28 ile iletişim oldu.

Analistler, Moody's'in Türkiye değerlendirmesini beklerken, haftaya Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı "Bej Kitap" raporunun takip edileceğini aktardı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.470 ve 2.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtildi.