Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,36, holding endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,97 ile orman kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,74 ile ulaştırma oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.

Bankanın yaptığı duyuruda, "Teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir" denildi.

Küresel pay piyasalarında Powell'ın açıklamalarıyla karışık bir seyir izlendi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.555 ve 2.530 seviyelerinin destek, 2.600 puanın ise önemli direnç konumuna geldiğini belirtildi.