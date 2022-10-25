Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 83,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,79 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,39 ile bilişim oldu.

Gün içinde 4.011,08 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 3.975 puanda dengelendi.

Bilanço döneminin bugünden itibaren yoğunlaşacağını aktaran analistler, hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini belirtti. Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar ve yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.