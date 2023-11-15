Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 75,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi ise yüzde 0,59 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,69 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile iletişim oldu.

Öte yandan ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon verilerinin beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik fiyatlamalarla pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek 357,6 baz puanla yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Dün küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine 19 yeni hisse eklendiğini, 3 yeni hissenin ise çıkarıldığını duyurdu.

Yarın yurt içinde konut satışları, konut fiyat endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de sanayi üretimi, haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.520 ve 7.420 puanın destek, 7.780 ve 7.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.