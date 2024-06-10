Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 141,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 69,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 2,53 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,15 ile spor oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 82'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Turkcell, Akban ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 305 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 305 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,8 azalışla 2 milyon 415 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,60'tan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,3472 lira, satışta 32,4769 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1698 lira, satışta 32,2987 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0740, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 156,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 artışla 80,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin ardından hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade etti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getiren analistler, yarın yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek,10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.