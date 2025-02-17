Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi ise yüzde 0,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,92 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,37 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yön arayışına devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları enflasyon ve resesyon ikilemindeki dünya ekonomileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ile işsizlik oranı, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endeksleri, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.