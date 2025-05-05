Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,22 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 2,35 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımının ekonomiler üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini söyledi.

Yarın yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Çin'de ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.