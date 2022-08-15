Borsa günü kayıpla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 40 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 1,50 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,47 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,69 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları sonrası ise piyasalarda dalgalanmanın yaşandı. Fed yetkililerinin açıklamalarının hafta boyunca yakından takip edilecek. Para piyasalarında, eylül toplantısında Fed'in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 46 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışının fiyatlandığını hatırlatıldı.

Analistler, yarın yurt içinde, konut satışları ve Konut Fiyat Endeksi, yurt dışında İngiltere'de işsizlik ve ABD'de sanayi üretimi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmalar devam ederken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.900 seviyesinin direnç, 2.820 puanın destek konumunda bulunuyor.