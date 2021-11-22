Borsa günü rekor kapanışla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,11 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile iletişim oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.755,48 puana taşıdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.780 seviyesinin direnç, 1.700 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.