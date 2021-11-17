Borsa günü rekorla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 1,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,80 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,52 ile ticaret oldu.

Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığı günde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,27 değer kazanarak 1.707,04 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 1.725 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.670 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.