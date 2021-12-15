Borsa günü rekorla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 51,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25 ve holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,74 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.195,07 puana, kapanış rekorunu da 2.162,26 puana taşıdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 ve 2,250 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.