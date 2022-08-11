Borsa günü rekorla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 57,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,49, holding endeksi yüzde 1,13 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,30 ile ticaret oldu, En çok kaybettiren ise yüzde 3,22 ile madencilik sektörü oldu.

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyonun ardından bugün de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 9,8 artışla beklentilerin altında kaldığını belirterek, veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentisinin pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların devam ettiğini aktaran analistler, yarın yurt içinde, İngiltere ve Euro Bölgesinde sanayi üretimi, İngiltere'de büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.900 seviyesinin direnç, 2.850 ve 2.820 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.