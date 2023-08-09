Borsa günü rekorlarla tamamladı! Gördüğü en yüksek seviye

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 188,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 174,9 milyar lira rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,70 ve holding endeksi yüzde 2,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,36 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile bilişim oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 242,47 puan ve yüzde 3,02 yükselişle 8.259,8 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 32'si geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik ve Türkiye İş Bankası oldu.

Altının onsu 1.917 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.917 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,85 artışla 1 milyon 670 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26.9703 lira, satışta 27.0784 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26.9631 lira, satışta 27.0711 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalar

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 143,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,9 yükselişle 86,8 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 0,3 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

Ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdı

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Yarın, yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları, Japonya'da ise Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.650 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.