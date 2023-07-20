Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 110,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 147,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 1,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,24 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile iletişim oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 95,04 puan ve yüzde 1,32 yükselişle 7.303,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank, ASELSAN ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.969 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.969 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 722 bin 598 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,8689 lira, satışta 26,9766 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,8775 lira, satışta 26,9852 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,2850, dolar/yen paritesi de 140,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 artışla 79,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürdüğünü ifade etti.

TCMB'nin faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.

TCMB duyurusunda, ''Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır." denildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp kabul edildiği, anlaşmaların tutarının 50,7 milyar dolar olduğu bildirildi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da enflasyonun açıklanacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.