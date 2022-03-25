Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,32 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 2.175,51 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 30 endeksi de günü yüzde 0,30 azalışla 2.412,04 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi de günü düşüşle tamamlamasına karşın haftalık kapanış rekoru kırdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.