Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 48 milyar lira seviyesinde çıkardı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, günü 2.648,19 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi 2.656,17 puana taşıdı.

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 2,3'e, 2023 yılı tahminini ise yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye yükseltti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 ve 2.690 seviyelerinin direnç, 2.620 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.