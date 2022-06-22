Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,64 ile metal, ana sanayi oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gelecek aylarda enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını, devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngördüklerini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.555 ve 2.530 seviyelerinin destek, 2.600 puanın direnç olarak izleneceğini kaydetti.