Borsa günü yükselişle tamamladı (27 Temmuz 2024 BIST 100 Endeksi)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 84,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,01 ile sigorta oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.