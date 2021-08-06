Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile orman, kağıt,basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,82 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin güçlü gelmesinin ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Analistler, yurt dışında Çin, Almanya'da ve ABD'de açıklanacak enflasyon, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.