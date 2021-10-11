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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 1.416,30 puandan tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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