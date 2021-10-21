Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,52 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile sigorta oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.