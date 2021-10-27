Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 24 milyar lira seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,89, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıdı ve yüzde değer kazanarak, puan ile 19 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.