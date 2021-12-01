  1. Dünya Gazetesi
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa günü yükselişle tamamladı
Takip Et

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,64 kazançla 1.857,40 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 38,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,78, holding endeksi yüzde 2,95 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,99 ile ulaştırma oldu.

Gün içinde 1.857,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 1.857,40 puana taşıdı.

Analistler, pay piyasalarında COVID-19 aşılarının Omicron varyantına etkilerine yönelik iyimserliğin fiyatlandığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.860 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Etiketler
borsa