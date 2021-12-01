Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 38,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,78, holding endeksi yüzde 2,95 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,99 ile ulaştırma oldu.

Gün içinde 1.857,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 1.857,40 puana taşıdı.

Analistler, pay piyasalarında COVID-19 aşılarının Omicron varyantına etkilerine yönelik iyimserliğin fiyatlandığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.860 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.