Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,15 puan artarken, toplam işlem hacmi de 35,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,87 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,18 ile turizm oldu.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, önceki 3 gün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam ettiğini duyurdu.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle küresel pay piyasalarında Noel tatili öncesi risk iştahının yüksek seyrettiğini, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın devam edebileceğini belirtti.

Yarın ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke piyasasında Noel tatili dolayısıyla işlem yapılmayacak.