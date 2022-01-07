Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,65, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile inşaat oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.