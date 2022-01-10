Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 34 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,22 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu ve dünya genelinde rekor seviyelere çıkan COVID-19 vakalarıyla karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.080 puanın direnç, 1.990 seviyesinin destek konumunda bulunduğu kaydedildi.