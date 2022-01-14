Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,90 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,68 ile iletişim oldu.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, bütçe dengesi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Çin'de büyüme, Euro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.035 seviyelerinin destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.