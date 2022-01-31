Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,61 ile sigorta oldu.

Analistler, Çin'de teknoloji şirketlerine yönelik atılan regülasyon adımlarında sona gelindiğine ilişkin haberlerin de risk iştahını desteklediğini söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.940 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.