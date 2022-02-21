Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,73 ile metal, eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 4,77 ile turizm oldu.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.