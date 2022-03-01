Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,45 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,61 ile ulaştırma oldu.

Rusya Ukrayna savaşı küresel bazda risk iştahını törpülerken konuyla ilgili haber akışı yatırımcılar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek, 1.980 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.