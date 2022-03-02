Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,90 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,27 ile turizm oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, mart ayı toplantısında faiz artırımının "uygun olacağını" düşündüklerini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın şiddetlenmesiyle küresel pay piyasalarında risk algısının yükseldiğini belirten analistler, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtti. Petrol fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, maliyet baskısı nedeniyle hisse ve sektör bazlı etkilerinin izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında bu akşam gerçekleşecek müzakerelerin 2. turundan gelecek açıklamaların takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.010 puanın direnç, 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.