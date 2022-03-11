Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 37 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 2,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,85 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,86 ile madencilik oldu.

Analistler gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantılarından çıkacak kararların beklendiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Çin, Avro Bölgesi ve ABD'de sanayi üretimi, Japonya ve Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.