  1. Dünya Gazetesi
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa günü yükselişle tamamladı
Takip Et

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,43 değer kazanarak 2.175,03 puandan tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,69 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,58 ile spor oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.170 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini bildirdi.

Borsa tüm zamanların rekoruyla haftayı kapattı

Borsa istanbul Haberleri

Borsa tüm zamanların rekoruyla haftayı kapattı
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Borsa Haberleri

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Borsa İstanbul borsa