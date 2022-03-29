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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,57 değer kazancıyla 2.206,50 puandan tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 41,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 3,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,85 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile madencilik oldu.

Rusya ile Ukrayna savaşında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin iyimserlikle tamamlanamsından sonra küresel piyasalarda risk iştahı önemli ölçüde arttı. Rusya-Ukrayna savaşı küresel pay piyasaları için başlıca risk unsuru olmaya devam etse de müzakerelere ilişkin olumlu haberlerin risk algısını törpülediği bildirildi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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