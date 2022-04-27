Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi 33,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,28 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,11 ile spor oldu.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve büyümeye dair artan kaygılarla küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunuyor.

TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2022 sonunda orta noktası yüzde 23,2 olmak üzere, yüzde 18,6 ile yüzde 27,8 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.