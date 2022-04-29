Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,19 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 5,71 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul, 5 Mayıs Perşembe açılacak.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve büyümeye dair artan kaygılarla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, açıklanan şirket bilançolarının etkilerinin de takip edildiğini ifade etti.

Analistler, haftaya Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını kaydetti.